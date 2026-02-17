L' Alta velocità investe sulle connessioni Wifi anche sui treni regionali
Le aziende delle ferrovie ad alta velocità hanno deciso di migliorare le connessioni online a bordo dei treni, anche sui servizi regionali. La causa è il crescente bisogno di internet durante i viaggi, che spinge le compagnie a investire in reti più affidabili. Per esempio, ora ci sarà il Wi-Fi anche sui treni più lenti, permettendo ai passeggeri di navigare senza interruzioni.
Gli operatori italiani dell'Alta Velocità hanno aperto un nuovo capitolo nella concorrenza sui treni veloci: la qualità delle connessioni telefoniche e internet a bordo treno. Le società che fanno capo ai Frecciarossa e agli Italo preannunciano grandi novità per fornire finalmente un servizio soddisfacente ai viaggiatori dell'Alta Velocità. A fare il quadro della situazione è Federconsumatori Emilia-Romagna: "Come sperimentato ogni giorno dagli utenti, sui treni veloci è spesso disponibile il servizio wi-fi ma troppo soggetto all'instabilità delle connessioni, indispensabile per l'utilizzo dei diversi dispositivi da parte degli utenti.
Italo, accordo con Starlink per una connessione stabile sull’alta velocità L’azienda mira a completare l’installazione su tutta la flotta entro il 2027 x.com