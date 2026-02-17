L' AI ha scoperto una nuova legge fisica? Cosa dice davvero il preprint sulle ampiezze di scattering

Un sistema di intelligenza artificiale ha analizzato dati di scattering e ha proposto una nuova relazione matematica, suscitando molte discussioni tra i fisici. La notizia ha attirato l’attenzione perché si dice che un’intelligenza artificiale abbia scoperto una legge fisica finora sconosciuta. In realtà, il preprint pubblicato spiega come l’AI abbia semplicemente identificato pattern negli esperimenti, senza formulare nuove leggi. Un esempio concreto: l’algoritmo ha evidenziato correlazioni tra ampiezze di scattering e vari parametri, ma senza introdurre principi rivoluzionari.

Quando ha iniziato a circolare in tutto il mondo la notizia che un sistema di intelligenza artificiale avrebbe derivato una "nuova legge" in fisica teorica, l'attenzione si è concentrata subito sull'idea di una soglia superata: una macchina che entra nel territorio della scoperta scientifica. In casi come questo l'unico modo per orientarsi consiste nel tornare alla descrizione reale di ciò che è stato fatto, in questo caso un preprint appena depositato, e seguirne con calma i passaggi e capire dove si colloca davvero il contributo. La lettura diretta del lavoro permette di ricostruire con precisione ciò che è stato fatto e, soprattutto, di capire in quale senso si possa parlare di "risultato".