Ladro in azione a Niscemi | tre auto svaligiate in soli 20 minuti

A Niscemi, un giovane di 24 anni ha rubato tre auto in appena 20 minuti, causando danni ai proprietari e allarmando la comunità. Il furto si è verificato sabato sera, quando il ragazzo ha forzato i veicoli parcheggiati nel centro cittadino, portando via oggetti di valore e danneggiando le portiere. La polizia ha individuato e segnalato il giovane alla Procura di Gela per furti aggravati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Denuncia per furti aggravati. A Niscemi, il commissariato di polizia ha segnalato alla Procura di Gela un giovane di 24 anni ritenuto responsabile di diversi episodi di furto. Tra il 4 e il 19 gennaio, l’uomo avrebbe messo a segno quattro furti aggravati e tentato due altri colpi, agendo principalmente sulle auto parcheggiate per strada e rubando oggetti al loro interno. In un caso particolare, nella sera del 9 gennaio, il sospettato sarebbe riuscito a compiere tre furti in appena 20 minuti, mostrando rapidità e destrezza. Giovani denunciati per imbrattamento. Sempre a Niscemi, le indagini della polizia hanno portato alla denuncia di due giovani: un diciannovenne e un altro ventiquattrenne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ladro in azione a Niscemi: tre auto svaligiate in soli 20 minuti Ladri ancora in azione. Svaligiate due caseDue case sono state svaligiate nel pomeriggio vicino all’ospedale. Leggi anche: Ladri in azione nel Pordenonese: case svaligiate in poche ore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Furto in casa mentre la famiglia è a cena: ladri in azione a Riccione; Alghero, ladri in azione al Ray Beach Club; Atena Lucana: ladri in azione nel centro storico mettono a segno un furto in un’abitazione; Furto in casa mentre la famiglia è a cena: ladri in azione a Riccione. Ladro in azione in un bar di Mirafiori: entra spaccando la finestra e si fionda sulla cassa, la polizia lo arresta in flagranza (Video e foto)Prima la perlustrazione, il bidone usato come scala, poi il martello per spaccare la finestra e introdursi nel locale passando dalla cucina ... torinotoday.it Baby ladro in azione al supermercato a Como, ruba cosmetici per 115 euro. DenunciatoBaby ladro, nuovo caso a Como. Gli agenti della polizia di Stato hanno denunciato per furto aggravato, un 15enne comasco, ... espansionetv.it LADRO DORMIGLIONE IN UN CANTIERE EDILE A SALERNO Ladro dormiglione in azione a Salerno. Era entrato in un cantiere in via Martiri Ungheresi, nel quartiere Pastena, per rubare, ma si è addormentato. Aveva manomesso le telecamere, smontato i facebook