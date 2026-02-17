Lacrime dietro gli occhiali l’architetto nata in Russia che ha scelto di aprire la sfilata dell’Ucraina alle Olimpiadi

Anastasia Kucherova, architetta russa che vive a Milano, ha deciso di portare un cartello a testa nuda durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, provocando emozioni e sguardi di sorpresa. La sua scelta nasce dalla volontà di esprimere solidarietà all’Ucraina in un momento di grande tensione internazionale, e le lacrime che le sono scese dietro gli occhiali scuri testimoniano la forza del suo gesto. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno notato il suo volto emozionato e il cartello con scritto “Stand with Ukraine”.

Un cartello, una scelta controcorrente, le lacrime dietro occhiali scuri. Anastasia Kucherova, architetta russa residente a Milano, ha portato il cartello dell'Ucraina alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ha spiegato poi all'Associated Press il senso del suo gesto contro la guerra e il regime di Putin. "Questa architetta, residente a Milano, ha portato un cartello per l'Ucraina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nonostante la sua nazionalità russa." scrive Le Parisien Dopo aver raccontato tutto ai suoi follower su Instagram, ha deciso di spiegare pubblicamente il significato del gesto.