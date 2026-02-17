Laboratorio pazzo comico

Il Laboratorio Pazzi Comico si terrà lunedì 23 febbraio 2026 alle 20, causando l’entusiasmo tra gli appassionati di comicità. La serata promette di portare sul palco artisti locali e novità divertenti, pronti a far ridere il pubblico con sketch e improvvisazioni. Un evento che, per chi ama il genere, rappresenta un’occasione imperdibile di svago e leggerezza.

Benvenuti al Laboratorio Pazzi Comico!Se sei pronto per una serata di risate e divertimento, non puoi perderti questo evento unico che si terrà Lunedi 23 Febbraio 2026 alle 20.30.Il Laboratorio Pazzi Comico si svolgerà presso l' Anas in Via Colajanni Napoleone, 27, Bari, Italy, 70125, un luogo accogliente e pieno di energia dove potrai goderti uno spettacolo comico indimenticabile.Preparati a ridere fino alle lacrime con i comici più divertenti della scena locale. Questa sarà un'occasione perfetta per rilassarti e passare una serata spensierata in compagnia di amici e familiari.Non mancare a questo evento imperdibile che ti farà dimenticare lo stress della settimana e ti regalerà momenti di puro divertimento.🔗 Leggi su Baritoday.it

