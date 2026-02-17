Laboratorio pazzo comico

Il Laboratorio Pazzi Comico ha annunciato una serata di spettacolo, perché vuole portare il sorriso tra il pubblico. L’evento si svolgerà lunedì 23 febbraio 2026 alle 20 e promette performance di comici esordienti e battute esilaranti. La location sarà un teatro nel centro città, dove i partecipanti potranno godersi una serata all’insegna del divertimento.

Benvenuti al Laboratorio Pazzi Comico!Se sei pronto per una serata di risate e divertimento, non puoi perderti questo evento unico che si terrà Lunedi 23 Febbraio 2026 alle 20.30.Il Laboratorio Pazzi Comico si svolgerà presso l' Anas in Via Colajanni Napoleone, 27, Bari, Italy, 70125, un luogo accogliente e pieno di energia dove potrai goderti uno spettacolo comico indimenticabile.Preparati a ridere fino alle lacrime con i comici più divertenti della scena locale.