L' abbraccio di Valmadrera al neo presidente del comitato Gemellaggio di Buckingham

Steve Haines, nuovo presidente del comitato di gemellaggio tra Buckingham e Valmadrera, ha scelto di trascorrere una settimana nel paese lariano. La visita mira a rafforzare i legami già esistenti e a incontrare cittadini, studenti e rappresentanti delle associazioni locali. Durante il suo soggiorno, ha visitato scuole e partecipato a incontri pubblici, approfondendo le connessioni tra le due comunità.

L'attività più intensa si è svolta nelle classi del Cfp Aldo Moro, dove è stata pianificata una gita scolastica a Buckingham il prossimo aprile per un gruppo di 23 alunni delle classi quarte, ospitati presso le famiglie locali e forse anche lì, si porterà qualche idea di cucina italiana. come già fatto con i gemelli tedeschi di Weissenhorn. Inoltre a inizio giugno il tennis Club di Buckingham organizzerà il torneo di tennis delle città gemellate e come due anni fa sono sempre invitati i nostri tennisti. Anche la Polisportiva ha mostrato interesse negli scambi. Non ultimo si sta pianificando un'uscita in territorio britannico con l'Uni3 in data da definire, vista la grande ospitalità degli amici d'oltremanica.