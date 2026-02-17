La Wagner recluta europei sacrificabili sul nostro territorio per sabotarci
I servizi segreti russi usano ex membri della Wagner, la compagnia militare privata creata da Evgeni Prigozhin, per portare avanti azioni di sabotaggio in Europa. Questo fatto si è verificato quando alcuni ex reclutatori sono stati visti agire in paesi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di destabilizzare le infrastrutture locali.
I servizi segreti russi stanno utilizzando ex reclutatori della Wagner, la compagnia militare privata creata dal fu Evgeni Prigozhin, per organizzare operazioni di sabotaggio in tutta Europa, ha scritto ieri il Financial Times, citando fonti di intelligence europee. Dopo la morte di Prigozhin – nel 2023, l’aereo su cui viaggiava esplose in volo – le strutture della Wagner sono state integrate nelle operazioni gestite dal servizio di intelligence militare russo, il Gru. Oltre a reclutare combattenti per il campo di battaglia (i campi, bisognerebbe dire: la Wagner opera a livello internazionale), queste reti si stanno specializzando, si fa per dire, nell’arruolamento di persone che vivono in Europa, e che sono a caccia di guadagni, per appiccare incendi, fare atti vandalici e disseminare disinformazione all’interno degli stati europei che fanno parte della Nato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La nuova guerra ombra di Mosca: così la rete Wagner recluta giovani europei per sabotare la Nato
La rete Wagner di Mosca ha avviato una campagna di reclutamento tra giovani europei, spinta dalla volontà di sabotare obiettivi strategici nel continente.
