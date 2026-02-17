La Vis piegata in un finale drammatico Campobasso passa con un gol contestato

La Vis Pesaro perde in modo amaro contro il Campobasso, che segna il gol decisivo in un momento di grande tensione. La rete del Campobasso arriva in modo contestato al termine di una partita combattuta, con molte proteste da parte dei tifosi locali. La squadra di casa aveva spinto fin dall'inizio, ma non è riuscita a mantenere il risultato fino alla fine. Il gol che ha deciso la partita è stato festeggiato con clamore dai supporter ospiti, mentre i giocatori della Vis si sono mostrati visibilmente delusi. La gara si conclude con un finale ricco di emozioni, lasciando aperti numerosi dubbi sulla regolarità del gol

VIS 1 CAMPOBASSO 2 VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Zoia; Durmush, Di Paola, Pucciarelli (24' st Berengo), Vezzoni (6' pt Giovannini); Machin (37' st Barranco); Nicastro (24' st Lari), Rizza (1' st Jallow). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Bastianelli, Podrini, Franchetti, Ventre. CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Lancini, Papini; Pierno (30' st Martina), Gargiulo, Di Livio (1' st Gala), Brunet, Olivieri (30' st Cristallo); Bifulco (48' st Serra), Padula (37' st Magnaghi). All. Zauri. A disp. Rizzo, Forte, Celesia, Sarr, Lombari, Agazzi, Parisi. Arbitro: Castellone di Napoli.