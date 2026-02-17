La valanga di Madesimo Un 56enne di Rozzano intrappolato nel ghiaccio
Un uomo di 56 anni di Rozzano è rimasto intrappolato nel ghiaccio a causa di una valanga a Madesimo, innescata dalle intense nevicate di ieri mattina. Le operazioni di salvataggio sono partite con difficoltà, rallentate dalla neve battente, ma sono riprese a pieno ritmo una volta che le condizioni sono migliorate. Quasi trenta soccorritori tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e forze specializzate hanno lavorato fino a sera, usando anche droni con telecamere termiche per cercare il disperso.
Le ricerche sono iniziate a rilento ieri mattina a causa di una fitta nevicata, ma con il migliorare delle condizioni atmosferiche sono entrate nel vivo, coinvolgendo quasi una trentina di esperti tra Soccorso Alpino civile e militare e Vigili del Fuoco con gli specialisti Saf "neve" e il nucleo Sapr con droni dotati di termocamera e si sono protratte sino all’imbrunire. Purtroppo, però, ancora senza esito. Il corpo dell’uomo, un 56enne di Rozzano travolto insieme alla compagna e a un’altra coppia di amici da un imponente distacco nevoso mentre si trovavano a bordo di due motoslitte nei pressi del Lago Nero, a quota 2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
