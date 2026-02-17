La truffa della ballerina arriva anche a Catania | come funziona la trappola del ghost pairing

A Catania, la truffa della ballerina si è diffusa dopo che un messaggio invita a votare per Federica, una ragazza di una conoscente, promettendo in cambio una borsa di studio gratuita. La trappola si basa sul coinvolgimento emotivo e sulla promessa di un premio, spingendo le persone a cliccare su link sospetti. Un esempio concreto è il messaggio che chiede di sostenere Federica in un sondaggio, facendo leva sulla buona fede degli utenti.

"Ciao. Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica. Il premio principale è una borsa di studio con istruzione gratuita per tutto il prossimo anno". Questo è uno dei tanti messaggi inviati alle vittime di una nuova truffa digitale, che anche a Catania ha già fatto decine di vittime. Sono in aumento, come conferma a Dossier Marcello La Bella, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale della Sicilia orientale, le denunce presentate da parte di cittadini che, di punto in bianco, vedono sfumare centinaia di euro dopo aver chattato con amici o parenti tramite identità clonate.