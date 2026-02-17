La strage dei cacciatori il primo colpo partito perché scambiato per cinghiale | si stringe il cerchio sull’inchiesta
Giuseppe Pino, 44 anni, è stato colpito mortalmente da un cacciatore che lo ha scambiato per un cinghiale, causando la strage dei Nebrodi avvenuta il 28 gennaio a Montagnareale. La polizia sta cercando di chiarire se l’errore abbia scatenato una serie di spari fatali. Intanto, le indagini si concentrano sui movimenti dei tre cacciatori coinvolti in quella giornata.
Una catena di spari iniziata da un tragico errore ha ucciso tre uomini a Montagnareale. Gli investigatori attendono balistica e filmati per ricostruire la dinamica completa e confermare le responsabilità Si stringe il cerchio sulla strage dei Nebrodi. La tragedia avvenuta lo scorso 28 gennaio a Montagnareale, in provincia di Messina, potrebbe essere iniziata con un tragico errore: Giuseppe Pino, 44 anni, uno dei tre cacciatori coinvolti, sarebbe stato scambiato per un cinghiale da Antonio Gatani, 82 anni, che lo ha colpito mortalmente. Come confermato dalla procura di Patti da Angelo Cavallo, la sparatoria potrebbe essere cominciata per un errore dell'anziano.🔗 Leggi su Messinatoday.it
