La strada di Roma eletta tra le 10 più belle d’Europa | ecco dove si trova

Roma ha conquistato un riconoscimento importante: una delle sue strade è stata inserita tra le dieci più belle d’Europa. La causa di questa scelta risiede nella bellezza unica di quel tratto, che attira fotografi e visitatori da tutto il continente. La strada, situata nel centro storico, si distingue per i dettagli architettonici e l’atmosfera senza tempo. Anche chi vive in città da anni si sorprende di fronte a questa meraviglia nascosta.

Sappiamo benissimo che Roma è probabilmente la città più bella del mondo, ma c’è un dettaglio sui suoi scorci urbani che talvolta sfugge anche chi in questa città ci è nato e cresciuto: una sua strada è stata inserita nella lista di quelle più belle d’Europa, conquistandosi di diritto un posto nella top ten continentale. Ma qual è questa strada così iconica? E cosa è riuscito a far sì che conquistasse la classifica internazionale? Roma: qual è la sua strada più bella (nella top ten Europea). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La strada più bella di Roma sembra essere Via Panisperna, nel rione Monti, inserita tra le più suggestive d’Europa da una selezione internazionale della rivista Time Out che ha premiato vie in grado di unire identità storica, vivibilità e carattere urbano.🔗 Leggi su Funweek.it

