La storia di Gianluca Callipo e il prezzo pagato da chi finisce nella rete di un’inchiesta poi smontata

Gianluca Callipo ha vissuto un’esperienza difficile dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta che poi si è rivelata priva di fondamento. Nel 2019, il suo nome è finito sui giornali e sui social, creando scompiglio nella sua vita personale e politica. La vicenda ha avuto un impatto forte sulla sua carriera, anche se alla fine le accuse sono state smontate. Callipo, allora giovane sindaco di Pizzo Calabro, aveva appena trent’anni quando la notizia ha iniziato a circolare, lasciando dietro di sé una scia di malumore e dolore.

Dottor Gratteri, le dice qualcosa il nome di Gianluca Callipo? Non è un signore qualunque. E' stato, nel 2019, il giovane sindaco di Pizzo Calabro, esponente del Partito democratico, eletto primo cittadino quando non aveva ancora trent'anni. Prima presidente nazionale di Anci Giovani, poi presidente di Anci Calabria, una giovane promessa della politica meridionale. Nel 2017 viene rieletto con il 62,27 per cento dei voti. Un consenso ampio, una carriera che sembra in ascesa. Poi arriva il 19 dicembre 2019. All'alba scatta il maxi blitz dell'operazione "Rinascita-Scott", condotta dalla Distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri.