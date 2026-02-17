La Spagna chiede di indagare TikTok Meta e X per pedopornografia | L’impunità dei giganti deve finire

Il governo spagnolo ha deciso di chiedere un’indagine su TikTok, Meta e X dopo aver scoperto che queste piattaforme hanno ospitato contenuti pedopornografici creati con l’intelligenza artificiale. Pedro Sanchez ha scritto su X che le grandi aziende tecnologiche devono essere responsabili delle loro azioni e ha promesso che il Consiglio dei ministri agirà per fermare questa grave minaccia. Nei giorni scorsi, alcuni utenti hanno segnalato immagini inappropriate che circolano sui social, alimentando le preoccupazioni delle autorità.

Il governo spagnolo rompe gli indugi e lancia un’offensiva contro le big tech. Con un durissimo messaggio postato su X, il premier Pedro Sanchez ha annunciato che il Consiglio dei ministri chiederà ufficialmente alla procura di indagare Meta, TikTok e X per la creazione e la diffusione di materiale pedopornografico generato tramite l’intelligenza artificiale. Madrid ha deciso di invocare l’articolo 8 dello Statuto del Pubblico Ministero per far luce sulle responsabilità delle piattaforme. Nel mirino non c’è solo la circolazione di contenuti illeciti, ma il ruolo attivo che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa delle piattaforme hanno dimostrato di avere nella produzione di immagini e video che ritraggono abusi su minori.🔗 Leggi su Open.online Gli avvocati di Signorini contro Youtube, Meta e TikTok: “Strumenti a disposizione dei malintenzionati, letali, criminogeni” Gli avvocati di Signorini hanno presentato una denuncia contro Youtube, Meta e TikTok, accusando le piattaforme di mettere a disposizione strumenti che i malintenzionati usano per scopi criminogeni. “È nell’interesse nazionale”: Netanyahu chiede a Herzog la grazia e l’impunità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Von der Leyen: A marzo opzioni su mercato elettrico. Draghi e Letta spronano l’Ue; Il duro messaggio di Sánchez sulle armi nucleari a Monaco; Batosta in Aragona, Vox avanza. Scossa alla sinistra di Sánchez; La Spagna propone uno sforzo pari al 2,1% del PIL, in contrasto con il 5% richiesto da Donald Trump all'Aia. La Spagna chiede di indagare TikTok, Meta e X per pedopornografia: «L’impunità dei giganti deve finire»«Queste piattaforme stanno attentando contro la salute mentale, la dignità e i diritti dei nostri figli e figlie», ha dichiarato Sanchez ... open.online La Promessa, trame dalla Spagna: Antonio chiede ospitalità nel rifugio di Padre SamuelAntonio domanderà a Samuel di poter rimanere per qualche tempo nel suo rifugio. L'uomo racconterà al prete di aver perso tutto, compresa la moglie ed i figli che sono scappati via con lei. Antonio ... it.blastingnews.com Spagna, il giudice chiede a Uber, Bolt e Cabify i dati delle corse per un’inchiesta su narcotraffico e riciclaggio La magistratura spagnola alza il livello dei controlli sulle piattaforme di mobilità. Un giudice del Tribunal Central de Instancia ha ordinato a Uber, Bolt facebook Alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco un posto centrale ce l'ha avuto anche la Groenlandia. Ma può avere un prezzo ed essere venduta, come chiede Trump "Certo che no. Si può stabilire un prezzo per una parte della Spagna, o una parte degli Usa" x.com