La slot ti attende e tu giocherai Giuseppe l’eredità e la famiglia | la prima in fumo la seconda no
Giuseppe ha scoperto che la sua eredità è andata in fumo a causa della dipendenza dal gioco. La famiglia cerca di aiutarlo, ma lui non riesce a smettere di giocare alle slot. I rumori delle monete che si versano nella macchina diventano il simbolo di un problema che si ripete.
Arezzo, 17 febbraio 2026 – Il gioco ha una colonna sonora: il rumore delle monete che cadono nella slot machine. «Quando sei lì non conta vincere o perdere: importante è giocare. Tirare la leva e ascoltare. Quando entri in un bar e bevi un caffè, il rumore dei soldi lo senti anche se non c’è. La macchina ti aspetta e tu giocherai». Giuseppe non si è limitato a infilare una moneta nella fessura. Ha puntato la sua eredità e la sua famiglia. Ha perso la prima, conservato la seconda. "Mio padre beveva ed era violento”. Grandi rischi, grandi sacrifici. Nella sua vita le ragioni della ludopatia. «Mio padre beveva e quando lo faceva, diventava violento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Aziende di famiglia, il conto salato dell’eredità: solo 1 su 3 supera la prima generazione
In Italia, le aziende di famiglia sono ovunque, fanno quasi il 90% delle imprese e danno lavoro a tre quarti dei lavoratori.
La Volta Buona, Mogol gela la Balivo: "O ti sbagli tu"
Durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1, Mogol ha commentato con sincerità e rispetto la figura di Sandro Giacobbe, definendolo come un angelo, una persona cara e buona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Neo-acquisto del calciomercato invernale che ci ha voluto regalare il presidente Giuseppe Spagnulo, Nicola Ceci va a riempire lo slot di svincolato FIGC. Il classe 1996, infatti, ha giocato la prima parte della stagione al Leporano in Terza Categoria, mentre nel - facebook.com facebook