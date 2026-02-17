La skincare? Può diventare un inno all’artigianalità al manifesting e alla sostenibilità

Lancio il nuovo brand di skincare, perché voglio promuovere prodotti fatti a mano e rispettosi dell’ambiente. Il mio obiettivo è creare cosmetici che uniscano artigianalità e sostenibilità, usando ingredienti naturali e ricette tradizionali. In questo modo, ogni crema diventa un piccolo atto di cura personale e di rispetto per il pianeta.

Diciamolo pure: la skincare può, e oggi più che mai deve, essere un gesto che sussurra. Un gesto che racconta il modo in cui scegliamo di prenderci cura di noi stesse, ma anche del mondo che ci circonda. Sempre più spesso non basta più che una crema funzioni: serve sapere da dove nasce, chi l'ha pensata, quali mani l'hanno creata. In quel piccolo rituale quotidiano si intrecciano sensibilità, scelte, valori che vanno oltre la superficie della pelle. E, vale la pena sottolinearlo: c'è qualcosa di profondamente rassicurante nei prodotti che custodiscono una storia fatta di attenzione, di tempi rispettati, di materiali scelti con responsabilità.