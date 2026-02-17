La sinistra protegge i medici pro immigrati
A Ravenna, un gruppo di persone ha organizzato un flash mob a sostegno dei medici coinvolti in un’indagine. Questi medici sono accusati di aver firmato certificati falsi per evitare l’espulsione di alcuni immigrati. La manifestazione vuole mostrare vicinanza a chi, secondo gli organizzatori, agisce per aiutare chi si trova in difficoltà. Una delle persone presenti ha spiegato che la protesta nasce dalla fiducia nei professionisti e dalla convinzione che abbiano agito nel rispetto del dovere.
A Ravenna, flash mob solidale con i dottori (indagati) che avrebbero firmato certificati falsi in opposizione ai decreti di espulsione. Presenti esponenti di Pd e Avs, che stavolta non invocano il rispetto della magistratura. Sdoganato lo slogan: «Cpr uguali ai lager». Flash mob, reazioni convulse per le indagini in corso, richieste di firme in difesa «dell’autonomia medica e del diritto alla salute», la Cisl che si unisce al coro degli indignati. Aumentano i toni allarmistici per l’inchiesta avviata dalla Procura di Ravenna nei confronti di sei medici, che avrebbero rilasciato certificati di non idoneità al rimpatrio a favore di extracomunitari. 🔗 Leggi su Laverita.info
Vi spiego la connessione (sinistra) tra pro Hamas e pro Maduro. Parla Concia
L'interconnessione tra posizioni pro Hamas e pro Maduro evidenzia un fenomeno complesso.
Dai pro Maduro ai pro Putin. La radicalizzazione della sinistra è una garanzia per Meloni. Parla Velardi
L’analisi di Velardi esamina come la crescente radicalizzazione di alcuni settori della sinistra, orientati verso posizioni pro Maduro e pro Putin, possa rappresentare un elemento di rafforzamento per il governo Meloni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LA DEMOCRAZIA SECONDO LA SINISTRA; CasaPound, cronisti fermati e identificati dalla polizia davanti alla sede (occupata). Boccia (Pd): Questo governo li protegge; Attiviste e cittadini in piazza contro il ddl Bongiorno: Il governo protegge gli stupratori; La sinistra in marcia verso il 2027 Progetto forte, condiviso e credibile.
LA DEMOCRAZIA SECONDO LA SINISTRARenzo De Felice sosteneva che il fascismo era una forma di totalitarismo di sinistra. Jacob Leib Talmon ammoniva che persino le democrazie più convinte della propria ... opinione.it
L’ascesa dell’estrema destra in Occidente non è una sorpresa: la sinistra ci ha messo del suoL’ascesa dell’ estrema destra in Occidente nei primi anni Duemila non è una sorpresa. È una conseguenza. Non di una regia unica, ma di scelte politiche reiterate e di rinunce precise. Tra queste, un r ... ilfattoquotidiano.it
La sinistra italiana di questi ultimi anni si distingue per un curioso paradosso: proclama la democrazia, ma attacca chi dissente, ostacola comici e intellettuali critici, e protegge manifestazioni violente. Chi osa parlare fuori dal coro diventa nemico. di Claudia C facebook
Come Sergio Ramelli, poche ore fa è stato ucciso Quentin, a sprangate. Era uno studente di 23 anni, di destra, che non ha mai fatto male a nessuno. Anzi, cercava di proteggere delle ragazze che appartenevano a un gruppo femminista di nome Nemesis. È ac x.com