A Ravenna, un gruppo di persone ha organizzato un flash mob a sostegno dei medici coinvolti in un’indagine. Questi medici sono accusati di aver firmato certificati falsi per evitare l’espulsione di alcuni immigrati. La manifestazione vuole mostrare vicinanza a chi, secondo gli organizzatori, agisce per aiutare chi si trova in difficoltà. Una delle persone presenti ha spiegato che la protesta nasce dalla fiducia nei professionisti e dalla convinzione che abbiano agito nel rispetto del dovere.

A Ravenna, flash mob solidale con i dottori (indagati) che avrebbero firmato certificati falsi in opposizione ai decreti di espulsione. Presenti esponenti di Pd e Avs, che stavolta non invocano il rispetto della magistratura. Sdoganato lo slogan: «Cpr uguali ai lager». Flash mob, reazioni convulse per le indagini in corso, richieste di firme in difesa «dell’autonomia medica e del diritto alla salute», la Cisl che si unisce al coro degli indignati. Aumentano i toni allarmistici per l’inchiesta avviata dalla Procura di Ravenna nei confronti di sei medici, che avrebbero rilasciato certificati di non idoneità al rimpatrio a favore di extracomunitari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra protegge i medici pro immigrati

