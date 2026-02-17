La sinistra bresciana a fianco degli antagonisti contro il questore | Vuole limitare il diritto di manifestare

Il primo febbraio, il questore di Brescia ha deciso di aumentare i controlli durante le manifestazioni pubbliche, scatenando la reazione di alcuni gruppi di sinistra. Lunedì 16 febbraio, davanti alla Questura, si sono radunati manifestanti per protestare contro questa scelta, ritenuta una restrizione al diritto di espressione. Organizzatori come Il Magazzino 47, l’Associazione Diritti per tutti e il Collettivo Onda Studentesca hanno chiamato la gente a partecipare a questa protesta. La piazza si è riempita di persone che volevano mostrare il loro dissenso.

Nella giornata di lunedì 16 febbraio si è svolta a Brescia una manifestazione davanti alla Questura locale organizzato da Il Magazzino 47, l'Associazione Diritti per tutti e il Collettivo Onda Studentesca. La ragione dietro la mobilitazione risiede nelle disposizioni decise dal questore a carico di attivisti d'area antagonista bresciana, avvisi orali in relazione a recenti manifestazioni che si sono svolte nella città della Leonessa. Vengono definite "angherie" dalla sinistra radicale di estrazione civile ma ora a dar sostegno a queste posizioni si sono aggiunti due consiglieri comunali di Brescia, Francesco Catalano della lista "Al lavoro con Brescia" e Valentina Gastaldi di "Brescia Attiva", i quali si posizionano all'interno delle stesse argomentazioni degli antagonisti contro il questore, tanto che le loro parole sono diventate funzionali alla causa.