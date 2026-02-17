La settima edizione del bando delle Residenze digitali

Il bando delle Residenze digitali, giunto alla sua settima edizione, si apre a causa della crescente domanda di innovazione artistica nel mondo digitale. La città di Arezzo ospita questa iniziativa, che invita artisti e compagnie a proporre progetti di teatro, danza e performing arts da realizzare online. Entro lunedì 23 marzo alle 12, è possibile iscriversi tramite il portale Sonar, puntando a portare in scena lavori nuovi e sperimentali.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Un'occasione per creare e presentare al pubblico nuovi lavori di teatro, danza, performing arts, nello spazio digitale: fino a lunedì 23 marzo (a mezzogiorno) è possibile partecipare (tramite il portale Sonar - www.ilsonar.it) alla settima edizione del Bando delle Residenze Digitali, ideato e promosso dal Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTraveKilowatt ), in partenariato con l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali AMAT, partner di R.A.M. Residenze Artistiche Marchigiane, ZONA K di Milano, partner del Centro di Residenza Artistica della Lombardia IntercettAzioni, l'Associazione Quarantasettezeroquattro-InVisible Cities Festival, l'Associazione IdeAgoràFestival Mirabilia di Serralunga d'Alba (CN), NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.