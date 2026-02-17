La Serie A si è comprata il 51% del Fantacalcio
La Serie A ha acquistato il 51% del Fantacalcio dopo che la Lega ha approvato l’operazione durante l’assemblea di oggi. La decisione permette alla massima divisione del calcio italiano di avere un ruolo diretto nella gestione del popolare gioco tra i tifosi, che coinvolge milioni di appassionati nel paese. La mossa arriva in un momento in cui il Fantacalcio sta vivendo una crescita esponenziale, con numeri record di partecipanti ogni anno.
La Serie A entra ufficialmente nel mondo del Fantacalcio. L’assemblea odierna della Lega ha infatti approvato l’acquisizione del 51% delle quote della società che gestisce il celebre gioco, segnando un passaggio storico per uno dei fenomeni più radicati tra i tifosi italiani. Ad annunciarlo è stato il presidente Ezio Simonelli al termine della riunione: “ Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, tra cui l’acquisto della maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile”. Una mossa strategica che punta a integrare sempre di più il gioco con i contenuti ufficiali del campionato, rafforzando il legame tra competizione reale e dimensione digitale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
La Serie A ha annunciato l'acquisto del 51% del Fantacalcio, spinta dalla voglia di conquistare un pubblico più giovane.
La Lega Serie A Fantacalcio ha acquistato il 51% delle azioni, portando a casa un affare da 40 milioni di euro, dopo mesi di trattative intense.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
