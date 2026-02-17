Nella giornata di ieri, lunedì 16 febbraio, l’assemblea della Lega ha approvato l’acquisto di

L'assemblea della Lega che ha avuto luogo nella giornata di ieri, lunedì 16 febbraio, ha decretato il controllo di "Quadronica", società nata nel 2008 grazie al contributo di Nino Ragosta e Luigi Cutolo che gestisce il portale fantacalcio.it e rimane un punto di riferimento imprescindibile per milioni di appassionati del gioco. Il consesso, presieduto dal presidente Ezio Simonelli, ha dato il via libera allo stanziamento di circa 18 milioni di euro che porterà a prendere le redini della Srl campana tramite l'acquisizione del 51% delle quote: i costi saranno coperti tramite un finanziamento che verrà rimborsato in piccole rate con gli utili dei club della Serie A, così da diluire il peso dell'investimento senza gravare troppo sui conti delle stesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Serie A si compra il Fantacalcio, la cifra sborsata i numeri e le migliorie all'orizzonte

Dal massimo campionato alle aste tra amici, la serie A compra il Fantacalcio: cosa cambierà?La Serie A ha deciso di entrare nel mondo del Fantacalcio, spinta dalla crescita di un fenomeno digitale che coinvolge circa 7 milioni di italiani.

Fantacalcio, la Lega Serie A ‘compra’ la maggioranza della società che detiene l’app: l’annuncio ufficialeLa Lega Serie A ha deciso di acquistare la maggioranza della società che possiede l’app di Fantacalcio, nel tentativo di controllare direttamente il gioco.

