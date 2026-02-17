La segnalazione Lecco Corso Bergamo al buio da venerdì

Un guasto alla rete elettrica ha lasciato Corso Bergamo a Lecco senza luce da venerdì, creando disagi tra negozianti e residenti. La strada rimane al buio da quattro notti, e le persone che passano si spaventano spesso. I negozi chiudono prima del solito e i passanti evitano di percorrere il tratto. La mancanza di illuminazione aumenta il rischio di incidenti e di furti. La situazione preoccupa chi vive e lavora nella zona.

Lecco nel Buio: Corso Bergamo Attende l'Illuminazione da Quattro Notti, Cresce l'Allarme tra Commercianti e Residenti. Corso Bergamo, una delle vie principali del centro di Lecco, è al buio da quattro notti consecutive. La mancanza di illuminazione pubblica, segnalata a Radio Lecco Città, genera preoccupazione tra i residenti e i commercianti, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la gestione delle infrastrutture urbane. Il disservizio, iniziato venerdì scorso, persiste nonostante le segnalazioni. Un Disagio Crescente: La Segnalazione e le Prime Reazioni. La situazione in Corso Bergamo è giunta all'attenzione di Radio Lecco Città lunedì 16 febbraio 2026, attraverso segnalazioni di cittadini preoccupati.

