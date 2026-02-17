Kidd Reo ha deciso di puntare sul ritmo di Rio, portando i suoni brasiliani nelle radio italiane. La sua scelta deriva dall’interesse crescente per le influenze latinoamericane nel panorama urbano. Recentemente, ha iniziato a inserire brani con pulsazioni brasiliane nelle playlist, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vario.

Milano, oggi, non è soltanto il centro decisionale dell’industria musicale italiana; è lo spazio in cui le contaminazioni internazionali trovano una forma stabile. “ In Down ”, il nuovo singolo di Kidd Reo per Starlight Records con distribuzione The Orchard, ne fissa le coordinate produttive. Il brano segna l’avvio di una fase inedita del percorso dell’artista, all’anagrafe Alex Budroni, coincidente con il trasferimento da Olbia al capoluogo lombardo e con una scelta sonora ben precisa: innestare il Brazilian Funk nella scrittura urban-pop italiana, sottraendolo alla dimensione episodica. Negli ultimi due anni, il genere nato tra le favelas di Rio e noto anche come Baile Funk e Funk Carioca, è entrato stabilmente nelle playlist urban e pop internazionali, diventando uno dei linguaggi ritmici più ricorrenti nei cataloghi globali, ben oltre i confini sudamericani e la dimensione club. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La scommessa di Kidd Reo: il ritmo di Rio conquista le frequenze del nuovo urban italiano

Il Carnevale di Rio de Janeiro inizia con una sfilata di samba che riempie le strade di colori e musica.

