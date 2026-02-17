La schedina | Notte europea | Inter in Norvegia e il Milan sfida il Como

L'Inter ha deciso di partire per la Norvegia per disputare una partita decisiva in Champions League, dopo aver ottenuto una vittoria importante nel match di andata. La serata di mercoledì si anima con il secondo turno degli spareggi, che potrebbe determinare il futuro europeo delle squadre italiane. Nel frattempo, il Milan si prepara a sfidare il Como in una sfida che si preannuncia ricca di tensione e di emozioni.

Il mercoledì di metà febbraio si accende con il secondo atto degli spareggi di Champions League, una serata che promette di essere cruciale per le ambizioni europee delle italiane e delle grandi potenze del continente. Mentre la massima competizione europea entra nel vivo con sfide ai confini del circolo polare e nei catini infuocati del Mediterraneo, la Serie A e la Premier League non restano a guardare, offrendo spunti narrativi di altissimo livello. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 18022026 18:45 EUROPA: Champions League Karabakh – Newcastle United 2 18022026 20:45 ITALIA: Serie A Milan – Como Gol 18022026 21:00 EUROPA: Champions League Club Brugge – Atlético de Madrid Combo X2 + Multigol 1 – 5 18022026 21:00 EUROPA: Champions League Olympiakos – Bayer Leverkusen Multigol 2 – 4 18022026 21:00 EUROPA: Champions League Bodo Glimt – Inter Multigol 1 – 2 squadra ospite 18022026 21:00 INGHILTERRA: Premier League Wolverhampton Wanderers – Arsenal Over 1,5 squadra ospite L’attenzione dei tifosi italiani è divisa tra la Norvegia e San Siro.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Il Milan si è mosso rapidamente sul mercato per acquistare un giovane talento europeo, spinto dalla forte concorrenza di Inter e Como.

Il calcio italiano si prepara a inserirsi nella corsa per Potulski, il talento del Mainz che sta attirando l’attenzione di Inter, Milan e Como.

