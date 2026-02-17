La scelta di un cavaliere scatena la furia di Tina e Gianni Ciro spiazza | le anticipazioni di Uomini e Donne del 16 febbraio

Ciro ha deciso di scegliere una donna, e questa scelta ha provocato la reazione furiosa di Tina e Gianni durante la registrazione di Uomini e Donne del 16 febbraio. Tina ha accusato Ciro di aver preso una decisione frettolosa, mentre Gianni ha espresso delusione per la sua scelta. Nel frattempo, Ciro si è mostrato sorpreso dall’atteggiamento dei due opinionisti, cercando di spiegare le sue motivazioni davanti alle telecamere.

Nel dettaglio tutte le anticipazioni di Uomini e Donne: cosa è successo durante la registrazione del 16 febbraio 2026. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A seguito della scorsa puntata decisamente molto movimentata, ieri 16 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni che seguono sono imperdibili. A riportarle LorenzoPugnaloni.it che ci ha rivelato cosa è accaduto e cosa vedremo in TV. A dare il via alla puntata è stato il cavaliere Mario Lenti. Dopo diverse puntate in cui è stato assente, ha fatto ritorno in studio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

