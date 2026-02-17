Federica Brignone, campionessa di sci e medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali, avrebbe iniziato una relazione con il modello James Mbaye, secondo fonti vicine alla sportiva. La loro conoscenza sarebbe nata durante una sfilata a Milano, dove entrambi si sono incontrati per la prima volta.

La regina delle nevi Federica Brignone, vincitrice di due ori alle Olimpiadi invernali, avrebbe un nuovo amore. Si tratta di James Mbaye, 36 anni, professione modello, avvistato sull’Olympia delle Tofane proprio accanto alla famiglia Brignone. Chi è James Mbaye, il modello avvistato nel box di Federica Brignone. La presenza di Mbaye nel nel box dell’entourage della sciatrice 35enne ha inevitabilmente attirato l’attenzione, ma un altro dettaglio sembra confermare un rapporto speciale. Il modello ha infatti indossato un cappellino tigrato, simbolo iconico della campionessa, per fare il tifo per lei durante il gigante che le ha portato il secondo oro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La regina delle nevi Federica Brignone, vincitrice di due ori alle Olimpiadi invernali, avrebbe un nuovo amore: il modello James Mbaye

Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha recentemente attirato l’attenzione anche sulla sua vita privata.

James Mbaye si è fatto notare sugli spalti dell’Olympia delle Tofane, dove Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro, dopo aver rischiato di abbandonare lo sport a causa di una caduta grave.

OLIMPIADI INVERNALI FEDERICA BRIGNONE MEDAGLIA D'ORO L'EMOZIONE DELLA MAMMA! #olimpiadiinvernali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.