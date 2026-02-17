La regina delle nevi Federica Brignone vincitrice di due ori alle Olimpiadi invernali avrebbe un nuovo amore | il modello James Mbaye
Federica Brignone, campionessa di sci e medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali, avrebbe iniziato una relazione con il modello James Mbaye, secondo fonti vicine alla sportiva. La loro conoscenza sarebbe nata durante una sfilata a Milano, dove entrambi si sono incontrati per la prima volta.
La regina delle nevi Federica Brignone, vincitrice di due ori alle Olimpiadi invernali, avrebbe un nuovo amore. Si tratta di James Mbaye, 36 anni, professione modello, avvistato sull’Olympia delle Tofane proprio accanto alla famiglia Brignone. Chi è James Mbaye, il modello avvistato nel box di Federica Brignone. La presenza di Mbaye nel nel box dell’entourage della sciatrice 35enne ha inevitabilmente attirato l’attenzione, ma un altro dettaglio sembra confermare un rapporto speciale. Il modello ha infatti indossato un cappellino tigrato, simbolo iconico della campionessa, per fare il tifo per lei durante il gigante che le ha portato il secondo oro. 🔗 Leggi su Amica.it
Federica Brignone, dagli ori olimpici all’amore. Chi è James Mbaye il suo presunto nuovo fidanzato
Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha recentemente attirato l’attenzione anche sulla sua vita privata.
Chi è James Mbaye, il nuovo amore di Federica Brignone, giocatore di basket e modello
James Mbaye si è fatto notare sugli spalti dell’Olympia delle Tofane, dove Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro, dopo aver rischiato di abbandonare lo sport a causa di una caduta grave.
OLIMPIADI INVERNALI FEDERICA BRIGNONE MEDAGLIA D'ORO L'EMOZIONE DELLA MAMMA! #olimpiadiinvernali
Argomenti discussi: La Regina delle Nevi; Cortina maledetta per la Regina delle nevi; FEDERICA BRIGNONE, LA REGINA DELLE NEVI; Cortina maledetta per la Regina delle nevi.
Brignone, la regina delle nevi dalle radici liguri: doppio oro come TombaTrionfo nel Gigante a Milano-Cortina dopo il successo in SuperG. Federica eguaglia il record di Calgary. La gioia di Savona, terra d'origine del padre Daniele ... savonanews.it
La regina delle nevi, di e con Silvia Priori e Roberto GerbolèsGiovedì 12 febbraio 2026 alle ore 21.00 l' Ecoteatro di via Fezzan 11 a Milano ospita lo spettacolo La regina delle nevi, di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès, con musiche di Ivano Angelo Draisci ... mentelocale.it
Il capolavoro di Federica Brignone ha buttato giù dal podio la 27enne di Tarvisio, appena quindicesima dopo la prima manche del gigante. Ha fatto il terzo tempo, ma l’argento a pari merito non ha assegnato il bronzo. Storia di un dolore nel giorno del trionfo facebook
Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com