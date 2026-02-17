La prima notte da papà è stata terrificante controllavo ogni secondo il respiro di mia figlia Essere genitore ti isola dal resto | lo rivela Rupert Grint

Rupert Grint ha condiviso che la sua prima notte da papà è stata difficile e piena di paura, perché aveva paura di non sentire il respiro della sua bambina. La paura di perdere il controllo lo ha spinto a controllare continuamente il suo respiro, creando un senso di isolamento. La nascita della seconda figlia con Georgia Groome ha accentuato questa sensazione di solitudine e stress, che ha portato l’attore a vivere un’esperienza intensa e traumatizzante.

Le sue parole hanno creato dibattito attorno al ruolo del genitore, ma l'attore di Rupert Grint, diventato famoso grazie nel ruolo di on Weasley della saga di "Harry Potter", è stato diretto e ha raccontato il suo percorso di paternità "isolante" e "traumatizzante" dopo aver avuto la seconda figlia con Georgia Groome. Il 37enne è già papà di Wednesday, che ha cinque anni, e ora di Goldie, di appena dieci mesi. Parlando delle sue paure legate alla genitorialità, in un'intervista con The Hollywood Reporter, ha dichiarato: " La paura dei pericoli e del bambino che si fa male, di qualcosa che non è del tutto normale, l'ho sicuramente avuta con Wednesday.