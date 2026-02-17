La posta in gioco è il futuro della società

Il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà tra pochi giorni, e questa volta molti elettori sono pronti a votare. La causa è la crescente preoccupazione per i cambiamenti nelle regole del sistema giudiziario. La partecipazione è alta soprattutto tra i cittadini che vogliono decidere sul destino di alcune norme chiave. Si prevede che le urne si riempiranno di voti, riflettendo un interesse diffuso sulla questione.

Il referendum confermativo della riforma sulla giustizia sarà ragionevolmente partecipato da numerosi elettori. A questo esito concorre in primo luogo la crescente consapevolezza che, a differenza delle consultazioni ordinarie, la sua validità prescinde da un quorum minimo di votanti. Ma soprattutto, giorno dopo giorno, si diffonde la convinzione che la posta in gioco non riguardi tanto gli schieramenti politici quanto il futuro prossimo della società e della stessa economia. Non a caso, soprattutto per il Sì, si registrano nei sondaggi e nelle dichiarazioni pubbliche consensi trasversali. Il merito non è peraltro costituito solo dalle disposizioni che compongono la riforma costituzionale ma, ancor più, dal ben diverso clima complessivo che i due risultati produrrebbero.