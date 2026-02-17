La passione per cemento e mattoni vince sulla laurea in Architettura | Al lavoro voglio sporcarmi le mani

Livio Bergo ha scelto di abbandonare i libri di architettura per dedicarsi al lavoro manuale, spinto dalla passione per il cemento e i mattoni. Dopo aver studiato al Politecnico di Milano e aver accumulato numerosi contratti precari, ha deciso di aprire la sua impresa edile nel 2025. La sua volontà è di mettere le mani direttamente sui progetti, senza più affidarsi a collaboratori esterni.

Una passione per cemento e mattoni che va oltre la laurea. È la storia di Livio Bergo, uno degli artigiani brianzoli che nel 2025, dopo aver conseguito una laurea triennale in Architettura al Politecnico di Milano e fatto una gavetta infinita di contratti a termine, ha deciso di mettersi in proprio. In università Livio se la cavava bene con Autocad e progettazione, ma il lavoro di ufficio non lo appassionava. "Preferivo sporcarmi di più - racconta -, fare un lavoro più pratico. Così ho lavorato come muratore nei cantieri, nascondendo la mia laurea. Altrimenti non mi avrebbero preso. Mi sono sempre messo al fianco dei muratori più esperti, volevo imparare tutto.