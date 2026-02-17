La Padova carrarese | la casa della rampa e il traghetto

Il 21 febbraio 2026, la Padova carrarese apre le sue porte a visitatori e appassionati di storia. La causa è la collaborazione tra Padovanità e l’Associazione Culturale Enetiké, che organizzano una passeggiata guidata tra le strade e i monumenti di quel periodo. Durante l’itinerario, si potrà scoprire come la casa della rampa e il traghetto abbiano segnato il passato di questa zona, ancora visibile nelle tracce che restano nel centro storico.

