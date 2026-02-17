La nostra ricchezza l’animalità | una consapevolezza arrivata anche a teatro Un libro lo spiega

Un nuovo libro rivela che il teatro si sta rendendo conto dell'importanza dell’animalità. La causa è la crescente attenzione verso le rappresentazioni che mettono in primo piano il mondo animale. Spesso, in scena, gli attori non umani assumono un ruolo centrale, evidenziando come la nostra natura animale sia parte integrante delle performance artistiche.

In principio era l’animale. Questo appare inconfutabile, almeno dal punto di vista delle rappresentazioni visive e delle pratiche performative, nelle quali la presenza non umana risulta originaria e costitutiva, addirittura la sola spesso. Per quanto riguarda il teatro, è difficile resistere alla tentazione dell’etimologia suggestiva, anche se tutt’altro che sicura, della parola tragedia, che la riporterebbe a un primigenio “canto del capro”. E comunque di uomini-capri, centauri e molti altri animali sono piene la tragedia e la commedia greche. Ma i rapporti tra il performer umano e l’animale erano ancora più stretti, per quanto ne sappiamo, nel rituale primitivo e nelle sue preistoriche rappresentazioni, come documentano le pitture rupestri di decine di migliaia di anni fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: “L’indifferenza è la nostra vergogna, Gaza è lo specchio della nostra ipocrisia”: l'”empatia selettiva” dell’Occidente spiegata nel nuovo libro del prof. De Vogli

Leggi anche: "I territori, la nostra ricchezza"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.