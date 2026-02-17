La neve lo scouting e un ex pilota | così è nato il Bodo Glimt
Il Bodo Glimt ha preso forma grazie alla neve, a un'accurata ricerca di talenti e all’esperienza di un ex pilota di aerei. La squadra norvegese si è affermata in Europa, vincendo 32 delle ultime 43 partite casalinghe e ottenendo solo due pareggi. Un risultato che dimostra la crescita del club e la sua forza in campo.
Bodo Glimt-Juventus al gelo in Norvegia: neve e temperature sotto zero
Bodo Glimt Juve: neve e temperatura polare, perchè la gara non è stata anticipata alle 18.45? Ecco il motivo dietro a questa decisione
Cosa dirà il difensore in conferenza alla vigilia dell’andata dei playoff di Champions con il Bodo Glimt: toccherà quattro, cinque argomenti. E non sarà solo, ma accanto al tecnico, Chivu. facebook
