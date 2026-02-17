La morte di Baelor Targaryen | tragedia destino e scienza dietro la scena più straziante de Il Cavaliere dei Sette Regni
Baelor Targaryen muore durante il quinto episodio di “Il Cavaliere dei Sette Regni” su HBO Max, a causa di un incidente durante il feroce giudizio dei Sette. La scena, che ha colpito molti spettatori, si svolge nel mezzo di una disputa tra i fratelli, con Maekar che, nel tentativo di difendersi, colpisce accidentalmente il fratello più giovane. La tragedia si svela davanti a un pubblico inorridito, mentre la scena mostra anche dettagli sulla tensione tra i personaggi e le tensioni familiari.
Nel quinto episodio de Il Cavaliere dei Sette Regni intitolato “ Il nome della madre ” HBO Max consegna al pubblico uno dei momenti più devastanti di tutta la saga: la morte del principe Baelor Targaryen, erede al trono di Westeros, per mano (involontaria) del fratello Maekar Targaryen durante il sanguinoso giudizio dei Sette. La scena scuote gli spettatori, Baelor dopo aver combattuto con onore al fianco di Ser Duncan l’Alto e aver contribuito alla vittoria sembra illeso, ma pochi istanti dopo, chiede aiuto perché le sue dita “sembrano pezzi di legno”, sente un malessere crescente e, una volta rimosso l’elmo, crolla morto sul posto, con una parte del cranio distrutta da un colpo ricevuto in combattimento. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
