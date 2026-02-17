La mareggiata porta a riva un cadavere a Paola terzo corpo in 10 giorni trovato sulle spiagge del Cosentino

Una forte mareggiata ha trascinato a riva un corpo senza vita a Paola, nel Cosentino, aggiungendosi a due altri ritrovamenti avvenuti nelle ultime due settimane. Questa mattina, i passanti hanno segnalato la presenza di un corpo in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia, poco distante dal lungomare. La scoperta si è verificata poco prima delle ore 9, quando le onde hanno portato sulla battigia un terzo cadavere in meno di dieci giorni.

Un cadavere in decomposizione è stato trovato oggi, martedì 17 febbraio, sulla spiaggia di Paola (Cosenza). Indagini in corso. È il terzo corpo rinvenuto in 10 giorni nel Cosentino.