La maglietta olimpica della discordia | il Cio fa impazzire la sinistra

Il Cio ha scatenato il malcontento della sinistra a causa di alcune sue decisioni commerciali, che hanno suscitato forti discussioni sui social e tra i politici italiani. La polemica si accende dopo che il Comitato Olimpico Internazionale ha lanciato una maglietta ufficiale, giudicata controversa da molti, soprattutto per i simboli e i colori scelti. La scelta ha attirato l’attenzione di attivisti e rappresentanti politici, che criticano la pubblicità trasmessa con questa campagna.

Roma, 17 feb – Il Cio (Comitato Olimpico Internazionale) in queste ore è stato investito dalle polemiche mediatiche e politiche per via di alcune sue scelte commerciali. Al centro della disputa c'è la messa in vendita, tramite lo store ufficiale, di una maglietta – che rientra in una più ampia collezione riguardante tutte le edizioni olimpiche – sui giochi di Berlino 1936. L'operazione commerciale. Sul sito ufficiale del merchandising, infatti, è apparsa una linea di abbigliamento "Heritage" che include anche t-shirt ritraenti la grafica dei Giochi del 1936. Sebbene il design non riporti simboli esplicitamente riconducibili all'allora governo tedesco, il richiamo diretto a un'edizione organizzata dal regime nazista ha scatenato reazioni immediate.