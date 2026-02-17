La lezione di Tortora | La giustizia è la colonna portante di uno Stato di diritto

Enzo Tortora ha affermato di essere innocente davanti ai giudici, sperando che anche altri fossero al suo fianco. La sua dichiarazione, pronunciata durante il processo, ha lasciato un segno duraturo nel dibattito sulla giustizia in Italia. Tortora ha insistito sulla sua innocenza in un momento cruciale, mentre si trovava sotto pressione per le accuse a suo carico.

"Io sono innocente. Spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi". Queste parole di Enzo Tortora di fronte ai giudici sono passate alla storia e non potrebbe essere diversamente. Il calvario vissuto dal celebre presentatore e giornalista ha tracciato un solco, una vita distrutta dall’asse pm-giudici. Anche per questo motivo alcune dichiarazioni di Tortora sono diventate virali in queste settimane, nel pieno del dibattito sul referendum sulla giustizia. Uno dei video che rimbalzano da un social all’altro è legato a un’intervista realizzata da Enzo Biagi. “Qualunque sia l’esito del processo, cos’è che non potrà mai più riavere, oltre ai giorni perduti?” la domanda del giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

