La lettera di addio di Veronica | Grazie per non avermi lasciata sola Dignità per me è poter scegliere quando e come morire

Veronica Prampolini, residente a Reggio Emilia, ha scritto una lettera di addio prima di perdere la vita a causa di un tumore. Nel messaggio, ringrazia chi le è stato vicino e afferma che mantenere la propria dignità significa decidere quando e come affrontare la fine. La famiglia ha condiviso il testo sui social, offrendo un esempio di coraggio e libertà di scelta.

Ora il marito di Veronica pubblica su Facebook una lettera della moglie. Ci sono parole di ringraziamento, un appello a una legge vera sul fine vita un invito alla vita: «Abbiate cura di voi, non sprecate il vostro tempo, non arrabbiatevi». Questo il testo integrale: Anche se non ci sono più, con l'aiuto di mio marito, vorrei dirvi queste ultime cose. Innanzi tutto grazie per non avermi lasciata sola. Per aver sopportato i miei cambi di umore, le mie frecciatine sulle vostre frasi che avvertivo fastidiose e che in quel momento non ero pronta ad accogliere. Grazie a quelle tre anime che da anni, ogni giorno sono riuscite ogni mattina a chiedermi "Come stai?" assorbendosi poi in tutta risposta dei vocali dettagliati sui miei dolori fisici e sulle mie preoccupazioni.