La Lazio ha un nuovo leader | Taylor ha convinto Sarri con corsa intelligenza e gol

Taylor ha conquistato Sarri grazie alla sua corsa, intelligenza e capacità di segnare, facendosi subito notare alla Lazio. L’olandese ha dimostrato di essere un elemento importante fin dal primo giorno, mostrando caratteristiche che il tecnico apprezza molto. Con il suo modo di giocare, ha già iniziato a cambiare le partite e a creare occasioni per la squadra. La sua presenza ha portato energia e fiducia nello spogliatoio, e il rapporto con Sarri si è consolidato rapidamente.

Sempre in campo e sempre da titolare. Sin dalla prima partita utile, quando era sbarcato in Italia solo da poche ore. Kenneth Taylor ci ha messo pochissimo a mettersi al centro della Lazio. E ha "costretto" Maurizio Sarri a fare ciò che non aveva mai osato nel corso della sua carriera, almeno a certi livelli: gettare subito nella mischia un nuovo giocatore senza neanche aver avuto il tempo di "erudirlo" a dovere. Ma Taylor, a sua insaputa, era un sarriano doc prima ancora di incontrare il Comandante. Del resto, essere cresciuto ed essersi affermato in un club come l'Ajax, era comunque una garanzia grande così.