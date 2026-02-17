La Lampreda di Lockheed Martin | il veicolo sottomarino che sorveglierà gli abissi

Lockheed Martin ha annunciato il lancio del nuovo sottomarino autonomo “Lamprey” dopo aver ricevuto un ordine dal governo statunitense, puntando a migliorare la sicurezza nelle acque strategiche. Questo mini-sommergibile, più piccolo e più discreto rispetto ai modelli precedenti, può operare senza equipaggio e adattarsi facilmente a diverse missioni marittime. La sua presenza rafforzerà la capacità di monitorare le aree sensibili e di intervenire rapidamente in caso di minacce emergenti. Un dettaglio significativo è la tecnologia avanzata che permette a “Lamprey” di muoversi silenziosamente sotto la superficie.

L’azienda statunitense Lockheed Martin ha presentato il suo veicolo sottomarino autonomo multi-missione “Lamprey”, esemplare di una nuova classe di mini-sommergibili intelligenti con capacità furtive, altamente flessibili nella configurazione e progettati per sorvegliare e ostacolare le forze nemiche nel dominio marittimo. Simile a un missile da crociera stealth capace di muoversi nelle profondità e a ridosso della superficie del mare, il Lamprey MMAUV ha dimostrato in esercitazione le sue capacità di manovra e sorveglianza autonoma. Grazie al suo “ design aperto ” e al vano di carico di circa 7 metri cubi, la piattaforma può ospitare un’ampia gamma di payload per la guerra sottomarina, la sorveglianza dei fondali e il lancio di droni aerei destinati al monitoraggio di unità navali, inserendosi nello scenario che prevede la proliferazione di sistemi autonomi di sorveglianza, difesa e offesa dispiegati negli abissi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La “Lampreda” di Lockheed Martin: il veicolo sottomarino che sorveglierà gli abissi Un drone sottomarino ispirato alle lamprede. La nuova scommessa di Lockheed Martin Lockheed Martin ha annunciato il lancio di un nuovo drone sottomarino senza pilota, chiamato Lamprey. Custodi del mare. Il libro di Fantozzi svela gli abissi Il Centro Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve” a Santa Maria a Colle ospita incontri letterari dedicati alla scoperta di nuovi titoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un drone sottomarino ispirato alle lamprede. La nuova scommessa di Lockheed Martin; Lamprey, il drone sottomarino si attacca alle navi come i parassiti; Lockheed Martin svela Lamprey: il drone sottomarino parassita che cambia le regole della guerra navale; Un drone sottomarino ispirato alle lamprede La nuova scommessa di Lockheed Martin. Lockheed Martin recentemente ha condotto con successo un test di volo di 112 km del suo GMLRS a gittata estesa (ER GMLRS) presso il White Sands Missile Range dell’US Army, nel New Mexico. Per la prima volta, un lanciatore M270A2 ha lanciato la varia x.com Lockheed Martin e Fujitsu Limited, multinazionale giapponese leader nelle soluzioni informatiche, hanno finalizzato il primo ordine di acquisto per un componente fondamentale dell’antenna radar SPY-7 dell’Aegis System Equipped Vessel (ASEV) giappones - facebook.com facebook