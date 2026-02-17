La Juve crolla Spalletti spiega | Siamo mancati dal punto di vista della personalità e del carattere

La Juventus ha subito una pesante sconfitta, e Spalletti spiega che la squadra è mancata di personalità e carattere. La partita si è conclusa con cinque reti subite, quattro delle quali nel secondo tempo. Nella ripresa, i bianconeri sono apparsi completamente svaniti dal campo. La differenza si è vista anche nei momenti cruciali, quando la squadra ha perso fiducia e compattezza.