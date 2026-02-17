La Juve crolla Spalletti spiega | Siamo mancati dal punto di vista della personalità e del carattere
La Juventus ha subito una pesante sconfitta, e Spalletti spiega che la squadra è mancata di personalità e carattere. La partita si è conclusa con cinque reti subite, quattro delle quali nel secondo tempo. Nella ripresa, i bianconeri sono apparsi completamente svaniti dal campo. La differenza si è vista anche nei momenti cruciali, quando la squadra ha perso fiducia e compattezza.
Cinque gol subiti (quattro nel secondo tempo), due fatti. Ma soprattutto una squadra che nella ripresa si è letteralmente sciolta. Sarà una notte difficile da dimenticare quella della Juventus a Istanbul, con il Galatasaray che ha complicato non poco (eufemismo) il cammino dei bianconeri verso gli ottavi di Champions League. Luciano Spalletti ha provato a spiegare i motivi della disfatta, a modo suo: “Abbiamo finito male il primo tempo, poi abbiamo cercato di rimettere un po’ di ordine, abbiamo anche cambiato qualcosa, ma siamo calati proprio da un punto di vista della personalità, del carattere e abbiamo fatto non un passo, ma tre passi indietro stasera”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rinnovi Juve: da Vlahovic a Yildiz passando per McKennie, a che punto siamo per i prolungamenti dei pilastri della rosa di Spalletti. Caso per casoLa Juventus sta affrontando diverse trattative di rinnovo con i propri giocatori chiave.
La prima volta di SPALLETTI sulla panchina della JUVENTUS | Serie A Enilive | DAZN
