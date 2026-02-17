La grande manifestazione di Monaco contro il regime iraniano e il silenzio italiano

A Monaco di Baviera, circa 200mila persone sono scese in piazza per protestare contro il regime iraniano, spinti dalla paura di nuove repressioni dopo le recenti notizie di arresti e violenze. La manifestazione si è tenuta nel cuore della città, vicino alla storica Frauenkirche, attirando cittadini di diverse nazionalità e gruppi di attivisti. La protesta si è svolta in una giornata soleggiata, con cartelli e slogan che chiedevano libertà e giustizia per il popolo iraniano. Questo grande raduno avviene in un momento in cui le autorità italiane non hanno ancora preso posizione ufficiale sulla questione.

In Germania sono scese in piazza circa 200mila persone per spendersi a favore della fine della Repubblica Islamica degli ayatollah. I soliti tedeschi. Molto più raffinato il dibattito organizzato dal mondo progressista italiano "Il sadismo dei pasdaran è un abisso senza fondo", ci dice Shiva Mahbobi. Gli strumenti dell'orrore Circa 200mila le persone scese in piazza a Monaco di Baviera, patria politica di nientemeno che Hitler, per manifestare contro la devastante oppressione del regime iraniano e per spendersi a favore della fine della Repubblica Islamica. Che andrebbe benissimo, intendiamoci, ma 200mila? I soliti tedeschi, smodati e eccessivi come non si dovrebbe mai essere.