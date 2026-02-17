Valeria Golino e Saul Nanni interpretano protagonisti di un dramma ispirato a un fatto di cronaca recente, che mette in luce le tensioni tra desiderio e inganno. Il film di Nicolangelo Gelormini, intitolato La gioia, esplora le fragilità emotive dei personaggi in un percorso che mette alla prova i loro sentimenti più profondi. La narrazione si concentra su un amore impossibile, ambientato in un contesto che rende ancora più arduo il confronto tra verità e bugia.

La nostra recensione de La gioia, film di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca: un amore impossibile tra desideri e inganni ispirato a un recente caso di cronaca. Presentato a Venezia 82, La gioia è il secondo lungometraggio del regista Nicolangelo Gelormini, disponibile nelle sale a partire dal 12 febbraio. La pellicola è tratta dall’opera teatrale Se non sporca il mio pavimento di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori e racconta del rapporto che si instaura tra una professoressa di francese e un suo studente. Insieme a pellicole come Yara (Marco Tullio Giordana, 2021) e Sulla mia pelle (Alessio Cremonini, 2021), La gioia si iscrive a quei film che prendono ispirazione dai fatti di cronaca italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - La gioia, recensione: Valeria Golino e Saul Nanni in un dramma che oscilla tra fragilità e desiderio

Un ragazzo sfrontato, e una prof dalla vita monotona: Saul Nanni e Valeria Golino nel film di Gelormini La GioiaUn ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l’amore se non tra le pagine dei libri.

La gioia, intervista a Saul Nanni: "Il destino è una scelta. L'amore? Spero resti sempre con me"Saul Nanni si racconta tra riflessioni sul destino e l’amore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.