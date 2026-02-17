La partita della General a Faenza nasce dalla presenza di numerosi ex in campo, un dettaglio che potrebbe accendere la tensione tra le squadre. È come se, prima ancora di iniziare, si sentisse già un’aria di rivincita nel clima tra giocatori. Domani sera al Palacattani, alle 20, gli ex torneranno a sfidarsi, portando con sé ricordi e motivazioni diverse.

E adesso, previa misurazione di un termometro speciale – peraltro, e per fortuna, tutto da inventare - sarebbe perlomeno curioso, sicuramente intrigante, capire quale possa essere il grado di temperatura, la voglia di farsi rimpiangere, in altre parole lo sportivissimo desiderio di ‘vendetta’ degli ex in campo domani sera (Palacattani palla a due alle 20.30) nel confronto della 27esima giornata tra Tema Sinergie Faenza e General Contractor Jesi. Bastasse il numero, la quantità e la qualità di quelli che prima della Raggisolaris hanno indossato - alcuni per anni e per lasciare un segno nella storia dell’Aurora che fu - quella di Jesi, non ci sarebbe proprio partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La General a Faenza: attenzione ai tanti ex

