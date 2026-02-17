La Faz denuncia che i giornali italiani preferiscono parlare delle atlete mamme invece di chiedere a Lollobrigida del suo allenatore russo coinvolto nel doping di Stato. La testata tedesca evidenzia come i media italiani si concentrino più sui dettagli personali delle sportive che sui problemi legati alla nazionale di atletica. Un esempio concreto: durante le Olimpiadi, le testate italiane hanno dato più spazio alle storie di maternità delle atlete che ai casi di doping o alle questioni tecniche.

Il quotidiano tedesco si diverte a osservare e descrivere come i giornali italiani raccontano le Olimpiadi italiane e i successi azzurri. I tedeschi si divertono non poco a osservare i comportamenti degli italiani. Anche con una punta di veleno quando accennano all’allenatore russo di Lollobrigida. L’analisi della Frankfurter Allgemeine Zeitung è impietosa. A proposito degli eccellenti risultati italiani – l’Italia nel medagliere è seconda, dietro solo alla Norvegia -, scrive la Faz: I giornalisti italiani stanno lentamente esaurendo i superlativi per esprimere a parole i loro successi. La “Gazzetta dello Sport” era in stato di commozione nel fine settimana: l’Italia si risveglia nella gloria e si addormenta nella leggenda, ha scritto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Faz: “agli italiani piacciono le atlete mamme. Non una domanda a Lollobrigida sul suo allenatore russo che era in Russia col doping di Stato”

Olimpiadi 2026: Lollobrigida e le mamme atlete, una nuova era di sport e maternità.Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio a Milano-Cortina 2026.

