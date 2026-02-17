La favola nei teatri

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “Colpa delle Favole”, il primo tributo veneto ad Ultimo, nella meravigliosa cornice del cineteatro Don Bosco di Padova. Vieni ad emozionarti con le canzoni che stanno riempiendo gli stadi di tutta Italia! Il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione "Pulcino", impegnata nell'assistenza alle famiglie dei bambini nati pretermine.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Angelina Mango torna sui palcoscenici con il suo tour teatrale

Arisa - Live première: i primi appuntamenti nei teatri a Roma e MilanoL'artista è pronta per calcare il palco dell'Ariston con Magica favola. Dopo il Festival, tornerà a esibirsi dal vivo nei teatri. Scopri dove e quando ... radioitalia.it

I TEATRI DELLE GIOVENTÚ Sabato 7 febbraio - ore 17:00 IL COSCIOTTO IN TASCA COMPAGNIA ZERO BEAT di e con Roberto Pavani, Barbara Rondìni, Ares Coccini Gailli alle proiezioni Matteo Codognola Favola tradizionale - teatro delle ombre facebook