I lavoratori dei Giochi affrontano lunghe turni di dodici ore al freddo in montagna, spesso di notte, per garantire la sicurezza nelle aree più sensibili delle strutture olimpiche. La loro fatica si manifesta in condizioni estreme, lontano da ogni comfort, per assicurare il regolare svolgimento degli eventi.

Starsene al lavoro per dodici ore al freddo, in montagna, di notte, così da garantire il servizio di vigilanza nell’Area Rossa delle venues olimpiche. Dormire in una ex canonica di Longarone dentro un sacco a pelo, da volontari della Protezione Civile, dopo essersi occupati durante il giorno di viabilità, traffico e controllo delle strade. Sobbarcarsi lunghe trasferte per raggiungere le sedi ove prestare gratuitamente il proprio lavoro, per consentire il grande show del Circo Bianco. Trovare alloggio in un convento in Valtellina, con il riscaldamento al minimo, il cibo non propriamente invitante e perfino le coperte supplementari a pagamento, al termine di un turno da medico o infermiere nelle strutture sanitarie realizzate per atleti e spettatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La dura realtà dei lavoratori dei Giochi. Altro che ‘codice etico’

