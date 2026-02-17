La discussa proposta di legge per vietare il burqa e il niqab in Spagna

La destra spagnola ha presentato una proposta di legge per vietare il burqa e il niqab, accusando queste norme di minacciare la sicurezza pubblica. La proposta ha provocato reazioni rapide da parte della sinistra, che la considera una misura discriminatoria. In diverse città, alcune comunità musulmane hanno organizzato proteste contro il progetto, che rischia di alimentare tensioni tra diverse comunità.

I partiti di destra ed estrema destra in Spagna stanno cercando di far approvare una legge per vietare l'uso del burqa e del niqab, due diversi tipi di veli integrali usati da alcune donne musulmane per coprire interamente il corpo e il volto. Non ci sono particolari ragioni per questo divieto: le donne che indossano burqa o niqab in Spagna sono pochissime (si ritiene poche centinaia su 2,5 milioni di persone musulmane: un numero trascurabile che non ha alcuna presenza nella vita pubblica spagnola) e l'iniziativa non sembra essere motivata da un'emergenza sociale o di sicurezza rilevabile nei dati.