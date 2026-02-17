Il Ponsacco 1920 annuncia che il suo dirigente e guardalinee, Antonio Bacchereti, è stato aggredito durante la partita di domenica scorsa, a causa di insulti provenienti dai tifosi ultras. Un episodio che ha portato alla sospensione della gara e ha scatenato polemiche tra società e supporter. L’aggressione ha lasciato il dirigente con un trauma al volto, mentre i tifosi hanno continuato a contestare le decisioni arbitrali. Da parte del club si chiede un intervento deciso per garantire la sicurezza negli stadi.

PONSACCO Un’altra domenica di non calcio al Comunale di Ponsacco. "Il nostro guardalinee e dirigente Antonio Bacchereti – racconta Francesco Dadà, da prima di Natale allenatore del Ponsacco 1920 – è stato colpito da un ultras con un pugno al volto. Dopo la partita l’ho accompagnato al pronto soccorso per farsi visitare e refertare. Ora ha novanta giorni di tempo per sporgere denuncia che farà sicuramente anche se tutto è successo sotto gli occhi dei carabinieri che erano presenti allo stadio. Io sono stato offeso e preso di mira per tutta la partita, mi hanno lanciato contro tre bicchieri di birra e offeso in tutti i modi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi del Ponsacco 1920: "Offese dai nostri ultras e pugno al guardalinee"

Il Comune di Ponsacco chiarisce che l’attuale crisi del Ponsacco 1920 non è attribuibile alla gestione comunale.

La crisi del Ponsacco 1920 si riflette anche nel numero di spettatori allo stadio, con molti tifosi che preferiscono incontrarsi in modo più raccolto.

