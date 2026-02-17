Fast Aerospace, azienda italiana, ha annunciato di aver fatto passi avanti nello sviluppo di tecnologie ipersoniche a causa delle crescenti esigenze di difesa e sicurezza europee. Questa novità arriva in un momento di forte competizione tra le nazioni per ottenere capacità di volo veloci e avanzate. La società ha già testato con successo un motore che supera Mach 5, aprendo nuove possibilità anche nel settore civile, come i voli commerciali più rapidi.

Tra le tecnologie più discusse in ambito militare – e con interessanti potenzialità in ambito civile, come vedremo proprio nel nostro incontro di oggi – c’è quella dell’ipersonico. L’Europa e l’Italia, troppo spesso descritte come fuori dalle grandi competizioni tecnologiche e – per citare Alessandro Aresu – del “capitalismo politico”, sono in realtà della partita. In Italia, una giovane azienda, FAST Aerospace, guidata da Lorenzo Beggio, ingegnere aerospaziale formatosi al Politecnico di Milano, è della partita. L’azienda sta lavorando su un progetto di motore ramjet in grado di volare ad elevatissime velocità, fino a 5 o 6 volte la velocità del suono. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La corsa ipersonica europea parla italiano: la sfida di Fast Aerospace

Nella notte dell’8 gennaio, si è registrato il secondo attacco con il missile ipersonico Oreshnik in Ucraina, segnando un ulteriore passo nella crescente corsa tecnologica tra Russia e Stati Uniti.

Il Bologna ha ottenuto una vittoria importante battendo l’Hellas Verona 3-2 nel recupero della 16ª giornata di Serie A, disputato al ‘Bentegodi’.

